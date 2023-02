Terremoto Turchia, Ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen

Finora disperso, è stato ritrovato in Turchia il corpo senza vita dell'imprenditore veneto Angelo Zen: la notizia ufficiale dal ministro Antonio Tajani

Ancora buio sulla Turchia.

Al bilancio delle vittime italiane del terremoto che ha colpito la regione tra Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio si aggiunge oggi l’imprenditore veneto Antonio Zen. Dato finora per disperso, a dare la notizia del ritrovamento del corpo senza vita alla famiglia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il messaggio di Tajani su Twitter

Unendosi al cordoglio dei familiari, il ministro degli Esteri Antonio Tajani scrive così su Twitter: «Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen.

Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari».

Più di 41mila vittime in Turchia e Siria

Le vittime crescono. Ogni giorno. E il numero è sempre più alto. Il bilancio del terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia e la Siria sale a più di 41mila vittime: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che in Turchia sono morte 35.418 persone; a queste si devono aggiungere i morti in Siria che, secondo l’ultimo bilancio, sono almeno 5.714 (dati riferiti dal governo siriano e dai ribelli che controllano la maggior parte delle aree colpite).