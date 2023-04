Terribile impatto frontale a San Miniato, una donna è morta sul colpo

Eliambulanza Pegaso sul posto dopo un terribile impatto frontale in cui una donna è morta per gravi traumi

Sangue sulle strade della Toscana nella mattinata di oggi e terribile impatto frontale a San Miniato, dove purtroppo una donna è morta sul colpo. Da quanto si apprende lo scontro fra due automobili è avvenuto lungo la strada regionale 429 verso Pisa. I due veicoli si sono scontrati stamani 18 aprile poco dopo le 10,20 lungo la strada regionale 429 all’altezza di San Miniato di Pisa.

Impatto frontale, donna morta sul colpo

Lo scontro, spiegano i media territoriali, è avvenuto nella zona del Cuoio. Dopo urto ed allarme i soccorritori del 118 hanno provato il tutto per tutto per salvare la vita alla vittima ma invano. La donna viaggiava a bordo di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro, ma per lei non c’è stato niente da fare. Da quanto si apprende le sarebbero stati fatali i severi traumi riportati ed il medico ne ha constatato il decesso sul posto.

L’arrivo di soccorritori, 115 e carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della territoriale ed i vigili del fuoco assieme al personale sanitario di 118. E da quanto si legge sulle testate locali dalla centrale operativa era stato attivato anche l’elicottero Pegaso, purtroppo per un volo necessario ma rivelatosi inutile.