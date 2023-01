Terribile incidente sulla Sr71 a Marcena: morti due sessantenni, altre due persone ferite

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri a Marcena, intorno alle ore 22:30: nel sinistro hanno perso la vita due persone, rispettivamente di 59 e 67 anni, che viaggiavano sulla stessa auto.

Due le auto coinvolte nello scontro, una Citroën Picasso grigia e una Fiat Cinquecento bianca: nell’incidente sono inoltre rimaste ferite altre due persone, rapidamente trasferite nei più vicini ospedali in codice giallo.

La dinamica dell’incidente

Quello che è accaduto con precisione nella serata di ieri nella cittadina in provincia di Arezzo è ancora oggetto di studio da parte delle forze dell’ordine al lavoro sul caso. Sembra ad ogni modo che la prima vettura, quella dove stavano viaggiando le due vittime, si stesse dirigendo in direzione Casentino.

Per cause ancora da definire, poco prima dell’uscita per Marcena l’auto si è scontrata con un’utilitaria dove viaggiavano le altre due ragazze rimaste ferite.

Lo scontro è stato molto violento e la coppia a bordo della prima auto è purtroppo morta sul colpo; nel frattempo, una delle due ragazze dell’altra automobile è stata trasportata al Policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena in elisoccorso Pegaso, mentre l’altra si trova attualmente ricoverata al San Donato di Arezzo.

Nella seconda auto era presente anche un cane, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’Enpa di Arezzo.