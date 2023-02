Terribile incidente sulla statale Silana: quattro feriti di cui uno gravissimo

Nella serata del 4 febbraio si è verificato un terribile incidente sulla statale Silana in Calabria: il bilancio è stato di quattro feriti di cui uno gravissimo sulle cui condizioni si attendono aggiornamenti, si spera di tipo assolutamente positivo.

Da quanto si apprende il violento schianto è avvenuto all’interno della galleria Crocetta fra San Lucido e San Fili.

Terribile incidente sulla statale Silana

Tutto è accaduto per cause che gli operanti delle forze dell’ordine della provincia di Cosenza stanno cercando di vagliare e far emergere. I media locali spiegano che la strada statale 107 “Silana Crotonese” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. La scelta si è resta necessaria visto che i veicoli coinvolti, fra cui un furgone, erano “intraversati” all’interno della galleria.

Tre auto coinvolte e quattro feriti

Il fatto è stato dovuto a quel violento incidente all’interno della galleria Crocetta ed il traffico è stato deviato per ore sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. L’incidente ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di quattro persone. E da quanto si è appreso purtroppo un ferito è stato estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco e sarebbe in condizioni gravissime. Il personale Anas ha provveduto a ripristinare la viabilità.