Nella serata di ieri, mercoledì 21 Giugno, si è veriifcato un brutto incidente sul raccordo Perugia-Bettolle nella zona di Terrioli. Due automobili si sono scontrate violentemente ed uno dei due mezzi a quattro ruote è finito in bilico sulla barriera di cemento.

Nessun morto e solo qualche ferita poco grave: è questo il fortunato bilancio dell’incidente avvenuto nella città di Terrioli nella serata di ieri. Due automobili stavano percorrendo il raccordo Perugia-Bettolle quando, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate. Dalla carambola fra i due veicoli, l’automobile rossa con impianto GPL ha ‘preso il volo’, impennandosi e finendo a sbattere contro il jersey, per poi rimanere in bilico sulla stessa barriera di cemento.

L’intervento dei soccorsi

Per coordinare le operazioni di sicurezza e il ripristino della viabilità, si è reso necessario l’intervento di una squadra di vigili del fuoco, oltre a quello del personale dell’Anas, e dei carabinieri. Il tratto è rimasto chiuso al traffico per diversi minuti, per permettere alle autorità di ripristinare l’ordine. Sul posto sono arrivati anche i medici del 118 che si sono occupati di fornire le cure ai due conducenti dei mezzi coinvolti nello schianto.