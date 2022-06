Testa umana abbandonata sui gradini del tribunale di Bonn, in Germania

Bonn, un uomo ha lasciato una testa umana sui gradini del tribunale: vittima non ancora identificata.

Un uomo ha lasciato una testa umana sui gradini del tribunale di Bonn, in Germania. La polizia ha arrestato un uomo di 38 anni. L’episodio è avvenuto lo scorso 28 giugno, quando alcune persone che si sono ritrovate a passare nei pressi del palazzo di Giustizia hanno notato un soggetto abbandonare una testa mozzata sulle scale dell’edificio.

Il fatto è stato segnalato alla polizia. L’uomo avrebbe del tutto ignorato la presenza delle videocamere di sorveglianza e delle persone che in quel momento stavano assistendo alla scena. La vittima non sarebbe stata ancora identificata.

Bonn, testa umana abbandonata: l’intervento della polizia

Gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto rimuovendo la testa mozzata dai gradini del tribunale. Si ipotizza che possa appartenere a un corpo umano trovato decapitato sulle rive del Reno a poche centinaia di metri di distanza.

Arrestato un 38enne sospettato, che si aggirava nelle vicinanze del palazzo di Giustizia.

Vittima non ancora identificata

La vittima non è stata ancora identificata. Si ipotizza che possa essere un vagabondo di 44 anni. Le indagini proseguono, ma al momento non è stata ancora trovata l’arma del delitto. Gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni. Il portavoce della polizia Robert Scholter ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Il background del crimine non è ancora chiaro.

Finora abbiamo solo due resti umani. Non è inoltre noto il percorso intrapreso dal sospettato. Al momento possiamo solo descrivere le scene dei ritrovamenti”.