Follia di Mauro Icardi in Turchia, l’ex attaccante dell’Inter ha perso la pazienza all’interno di un centro commerciale e ha dato una testata a un tifoso del Galatasaray. Ecco cosa è successo.

Testata ad un tifoso, scandalo Icardi: il video shock

Oltre alla battaglia legale con l’ex moglie Wanda Nara, Mauro Icardi è finito nuovamente al centro della cronaca e, questa volta, per un episodio davvero spiacevole.

Il calciatore, infatti, all’uscita da un locale assieme alla sua fidanzata, China Suarez, a Istanbul, ha perso la pazienza con un tifoso del Galatasaray troppo “invadente” e gli ha dato una testata. Il tutto è stato ripreso e il video è stato condiviso dal sito turco Fanatik ed è già diventato virale.

Testata a un tifoso, scandalo Icardi: sui social in molti si schierano con lui

Il video shock pubblicato dal sito Fanatik in cui sembrerebbe che Mauro Icardi dia una testata a un tifoso del Galatasaray è diventato virale e ha scaturito tantissimi commenti. Molti utenti, tra cui anche molti tifosi interisti, ex squadra di Maurito, si sono però schierati con lui asserendo che la notizia fosse falsa: “non vi vergognate a diffondere notizie false?”, “Bugia, notizia falsa. Chiedetegli scusa.” Dal video, effettivamente, non è chiaro se Icardi dia davvero una testata al tifoso. Al momento comunque né lui né il club turco hanno rilasciato dichiarazioni in merito.