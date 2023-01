Testimoni di Geova bussano alla porta, anziano imbraccia il fucile e spara

Alcuni Testimoni di Geova bussano alla porta, ma al posto di un volto appare un anziano con in braccio un fucile, e spara un colpo.

È avvenuto in una piccola cittadina del basso Biellese, in Piemonte. Un gruppetto di testimoni di Geova si trova in giro per fare proselitismo, e quel giorno bussano alla sua porta.

Il pensionato, di 72 anni, è infastidito da quel bussare alla sua porta di casa e ha pensato bene di imbracciare un fucile e sparare, al solo scopo di allontanarli.

Questo è quanto ricostruito dai militari dell’Arma della stazione di Cavaglià intervenuti sul posto. Ma c’è di più.

La fuga dei Testimoni di Geova, e la scoperta dell’arsenale

Una volta entrati nell’abitazione dell’uomo, i militari dell’Arma rinvengono un intero arsenale, sufficiente a far scatenare una sparatoria.

Oltre al fucile usato, l’uomo aveva in casa altri tre fucili, una carabina e sedici munizioni che usava con un porto d’armi per la caccia, anche questo ritirato dai militari.

Nel dettaglio si tratta di:

2 fucili sovrapposti cal. 12;

1 fucile doppietta cal. 12;

1 fucile semiautomatico cal.12;

1 carabina flobert cal. 9;

16 munizioni cal. 12.

Testimoni di Geova e il fucile: scatta la denuncia al pensionato

Per fortuna nessuno dei Testimoni di Geova è rimasto ferito, ma per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per i reati di minaccia grave ed esplosioni pericolose.

Tutte le armi, che il pensionato tiene in casa e che sono regolarmente detenute, ora sono sottoposte a sequestro.