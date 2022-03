Testosterone per erezione: i rimedi naturali per incrementarlo

Il consumo di determinati alimenti che sono ricchi di zinco, insieme a uno stile di vita sano, contribuiscono ad alzare i livelli di testosterone.

Il sesso è un aspetto importante nella vita di coppia, ma non sempre le cose sotto le lenzuola vanno nel modo giusto. Alcune volte, possono subentrare alcune problematiche che dipendono dai livelli di testosterone, un ormone che è possibile incrementare in modo naturale con una serie di rimedi e consigli che spieghiamo qui.

Testosterone

Con questo nome si parla dell’ormone sessuale maschile. Un ormone steroideo che appartiene al gruppo degli androgeni, ovvero quelle sostanze che sono importanti per caratteri secondari nell’uomo, quali la barba o anche la voce profonda. La concentrazione e la produzione di testosterone tende ad aumentare a seconda del ritmo circadiano.

Al mattino risulta essere particolarmente alta, mentre durante il giorno tende a ridursi, per poi arrivare a dei livelli minimi verso sera. Con il passare del tempo e l’avanzare dell’età, la produzione di testosterone tende a diminuire e ad abbassarsi il che comporta anche una difficoltà nell’esperienza sessuale con la partner dal momento che si può andare incontro a problematiche quali la disfunzione erettile.

Un ormone molto importante e che raggiunge il suo apice durante la fase della pubertà e anche nell’età adulta. Inoltre, regola il desiderio e il bisogno sessuale riuscendo ad accrescere la libido e la voglia di vivere nel modo migliore il rapporto sotto le lenzuola. Durante l’età adulta, il testosterone stimola la produzione degli spermatozoi.

I livelli bassi di testosterone e quindi un calo del desiderio sessuale possono portare a problematiche all’interno della coppia, insieme a un cambiamento dell’umore, ma anche a difficoltà legate alla sfera sessuale come disfunzione erettile, eiaculazione precoce, ecc.

Testosterone per erezione

Un buon livello di testosterone aiuta ad aumentare il desiderio, agevolare i rapporti sessuali e quindi stimolare l’erezione per un rapporto sotto le lenzuola maggiormente soddisfacente e gratificante per entrambi i partner. Nel caso i livelli fossero bassi, è bene incrementarlo con una serie di rimedi naturali e casalinghi che sono efficaci.

Seguire una dieta ricca di grassi buoni, come l’avocado, l’olio di oliva, il salmone, la frutta secca aiuta sicuramente a stimolare in maniera naturale e sana la produzione di testosterone. Si consiglia anche il consumo di alimenti come formaggi, fagioli, molluschi, crostacei e frutta secca che sono ricchi di zinco, ingrediente molto importante e presente nell’integratore sessuale Blue Bull.

L’attività fisica non è solo importante ai fini della forma fisica e della salute, ma aumenta anche la produzione di testosterone. Si consiglia, proprio per questa ragione, di praticare fasi di riposo, di allenamento cardio intervallandoli a un esercizio più intenso dai maggiori risultati che possa stimolare maggiori livelli di testosterone.

Molto importante anche adottare sane abitudini, riducendo il periodo di stress e di troppa ansia e consumare più frutta e verdura che sono ricche di antiossidanti. Tra le sane abitudini da adottare, vi è anche quella di ridurre il consumo di alcool. Sono tutti metodi naturali che possono migliorare il livello di testosterone e anche il rapporto sessuale.

Testosterone per erezione: integratore

Per aumentare in modo naturale i livelli di testosterone e riuscire così ad avere una erezione duratura, è importante assumere, insieme a un regime sano, anche un buon prodotto. Il migliore è un booster, un integratore sessuale che ha ottenuto numerosi consensi tra i consumatori. Si tratta di Blue Bull che contribuisce a un miglioramento dell’erezione e quindi della vita sessuale sprigionando i sensi e dando maggiore potenza e vigore al rapporto sessuale.

Una formula studiata dagli esperti del settore che hanno scelto ingredienti di qualità. Adatto agli uomini di ogni età. Non provoca effetti indesiderati o controindicazioni assicurando in questo modo il massimo della salute e del benessere dell’organismo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Assumere le compresse di questo integratore significa aumentare la libido e il desiderio sessuale, aumentare la durata dell’erezione e del rapporto con soddisfazione di entrambi, tratta e combatte i problemi dovuti alla disfunzione erettile ed eiaculazione precoce, riducendo anche l’ansia da prestazione.

Si compone di elementi a base naturale privi di effetti collaterali come lo zinco che contribuisce a favorire eiaculazioni maggiormente abbondanti favorendo così la produzione di testosterone; l’arginina un aminoacido che migliora la qualità degli spermatozoi; il tribulus terrestris una pianta benefica in ambito sessuale dal momento che aumenta il desiderio; estratto di maca e muira pauma che rafforzano la libido producendo una migliore erezione ed estratto di damiana che combatte i problemi dovuti alla disfunzione erettile e all’impotenza.

Una compressa da assumere prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua è la posologia maggiormente indicata, anche se si consiglia di seguire il parere dell’esperto per il corretto dosaggio.

Un prodotto professionale come Blue Bull non si compra nei negozi oppure online, proprio perché esclusivo e originale, ma soltanto sul sito della casa di produzione, inserendo i dati nel form e approfittando della promozione di due confezioni al costo di 59,99€. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito e anche contanti alla consegna direttamente al corriere. L’azienda garantisce la totale tutela della privacy e riservatezza durante tutto il processo di acquisto.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.