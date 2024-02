Una donna è entrata in una chiesa in Texas, armata di fucile. Ha iniziato a sparare e così le forze dell'ordine sono intervenute uccidendola e provocando involontariamente alcuni feriti.

Terribile quello che accaduto in una chiesa a Houston, in Texas. Una donna è entrata armata di fucile ma è stata tempestiva la reazione delle forze dell’ordine. Vediamo cosa è successo.

Donna armata entra in una chiesa in Texas

Una donna di circa 35 anni ha fatto irruzione nella Lakewood Church di Houston, in Texas. Nella mega chiesa c’era il noto predicatore Joel Osteen che stava parlando proprio in quel momento.

A un certo punto, come si vede nel video che circola in rete, la quiete viene interrotta e si sentono degli spari. La donna vestita con un impermeabile è entrata intorno alle 14 dell’11 febbraio, seminando il panico.

Quel che è peggio è che insieme a lei c’era un bambino, costretto ad assistere a quell’orrore.

La donna inizia a sparare e fortunatamente nessuno rimane ferito, poi però gli agenti delle forze dell’ordine intervengono prima che qualcuno si faccia male.

Donna armata in una chiesa in Texas: un bambino rimane ferito

La polizia risponde al fuoco e la donna viene uccisa, il bambino insieme a lei invece rimane ferito.

Ora è in gravissime condizioni in ospedale e insieme a lui, anche un uomo che era presente nella chiesa in Texas, è rimasto ferito ma in maniera meno grave.

Le forze dell’ordine stanno ora interrogando i testimoni, i quali hanno raccontato che l’episodio è avvenuto durante la funzione spagnola. Questa non è seguita come le altre e infatti non c’erano molti presenti nel luogo religioso.

La chiesa conta 45mila persone che ogni settimana la frequentano, è la terza più grande degli Stati Uniti e il predicatore che la gestisce è molto famoso per i sermoni televisivi, seguiti in circa 100 Paesi in tutto il mondo.

Non è ancora chiaro per quale motivo la squilibrata abbia compiuto il folle gesto.