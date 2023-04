Texas, esplode azienda casearia: morte tra le fiamme 18mila mucche

Morte circa 18mila mucche tra le fiamme in un'azienda casearia in Texas: per l'Animal Welfare Institute si tratta della strage più grave mai registrata

Tragedia bovina in Texas (Usa). Durante la serata dello scorso lunedì 10 aprile, un’esplosione all’interno di un’azienda casearia della contea di Dimmit ha causato la morte di circa 18mila mucche.

I dettagli dell’incendio

Si tratta di una «strage senza precedenti» ha dichiarato il Castro County Emergency Management nel confermare la notizia. L’incendio si è dilatato a una velocità vertiginosa attraverso i recinti di legno che svolgevano da confine. Migliaia di mucche da latte sono rimaste intrappolate nel pieno del rogo mentre giacevano ammassate per la mungitura all’interno della stalla dell’azienda: sono morte per le fiamme e il fumo. Rimasta gravemente ferita anche una dipendente, trasportata d’urgenza all’ospedale di Lummock: non sono noti ulteriori dettagli riguardo le sue condizioni ma dovrebbe essere escluso il pericolo di vita.

La strage animale più grave mai registrata

A essere forse ancora più sconvolgente di quanto trovato all’arrivo dai soccorritori è stato lo scenario che è venuto dopo: decine di migliaia di mucche morte, moltissime altre in fin di vita, pochissime purtroppo quelle sopravvissute che sono state trasferite in una struttura analoga vicino all’azienda incendiata. L’organizzazione no profit Animal Welfare Institute (AWI), fondata nel 1951 per promuovere la riduzione del dolore e delle sofferenze inflitte dall’uomo agli animali, ha definito l’incendio come il più grave per il numero di vittime tra gli animali da allevamento mai registrato in Texas dai loro tracciamenti iniziati nel 2013.