Texas, incidente all’Astroworld Festival: almeno 8 morti e numerosi feriti

In Texas, è stato segnalato un drammatico incidente all’evento musicare Astroworld Festival che ha causato almeno 8 morti e diversi feriti.

Negli Stati Uniti d’America, un drammatico incidente si è verificato durante il festival musicale “Astroworld Festival” organizzato a Houston, in Texas. Al momento, le cause dell’incidente non sono state ancora rivelate in modo ufficiale ma è stato comunicato che il tragico evento ha causato la morte di almeno 8 persone mentre molte altre hanno riportato gravi ferite.

Nelle ore che hanno preceduto l’incidente, tuttavia, erano state diffuse indiscrezioni circa la presenza di una calca ingenteche si era affollata in prossimità dei cancelli per accedere al festival. In questo contesto, è stato riferito che alcuni dei partecipanti spingevano insistentemente gli altri per accedere più rapidamente alla struttura, calpestando coloro che era caduti a causa degli spintoni.

In seguito all’episodio, l’evento musicale “Astroworld Festival” è stato interrotto.