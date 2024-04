The Voice Senior, ecco chi ha vinto

Ieri sera, venerdì 5 aprile 2024, è andata in onda la puntata finale di The Voice Senior. Chi ha vinto il programma tv condotto da Antonella Clerici?

The voice senior, la finale

La finale di The voice senior è stata sicuramente ricca di emozioni ma anche di tanti colpi di scena che i fan del talent show hanno seguito con affetto ed attenzione.

I finalisti di The Voice Senior

I finalisti di The Voice senior 2024, sono stati quattro. Ecco i loro nomi: Diana Puddu (squadra di Gigi D’Alessio), Sonia Zanzi (squadra di Clementino), Mario Rosini (squadra Arisa) e Luca Minnelli (squadra Gigi d’Alessio). Loredana Berté non è riuscita a portare nessun talento del suo team alla finalissima. Ma chi ha vinto?

The Voice Senior, la vincitrice

Come avrete capito da questo titoletto, a vincere The Voice Senior 2024 è stata una donna! Si tratta di Diana Puddu, del team di Gigi D’Alessio. La donna ha sessant’anni ed è una casalinga che vive in provincia di Cagliari. Diana adesso, oltre alla coppa, potrà incidere un brano, con Warner, tra i tanti con cui si è esibita sul prestigioso palco del programma condotto da Antonella Clerici.

Complimenti alla vincitrice, Diana Puddu!