Tifoso festeggia lo scudetto del Napoli disegnando una rotta aerea con la forma del logo del club

A Napoli si continua a far festa per la vittoria dello scudetto: un tifoso, per rendere omaggio alla squadra, ha disegnato una rotta aerea con la forma del logo del club azzurro.

La segnalazione del sito Flightradar24

Non c’è limite alla fantasia dei tifosi azzurri che continuano a escogitare modi singolari per festeggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Un tifoso, in particolare, ha destato scalpore quando ha deciso di celebrare l’avvenimento storico tracciando in volo una rotta con la quale ha riprodotto il logo del club di Luciano Spalletti, neocampione d’Italia.

La notizia è stata rivelata dal sito Flightradar24 che si occupa di tenere informati gli utenti sulle rotte dei voli in Italia e nel mondo.

Nel corso dei suoi tipici monitoraggi, il sito ha notato un aereo insolito in viaggio sul Golfo di Napoli. Il velivolo, a quanto si apprende, è decollato a Caserta e ha sorvolato il territorio campano per circa un’ora e mezza. Il risultato della rotta è stato visivamente straordinario in quanto il mezzo ha tracciato il logo del Napoli, ossia la N cerchiata, prima di atterrare nuovamente a Caserta.

Looks like one fan found a special way to celebrate @sscnapoli’s Serie A title. https://t.co/zyi6qSoaFk pic.twitter.com/wx9PD1HBgm — Flightradar24 (@flightradar24) May 9, 2023

Quello del tifoso del Napoli è certamente un modo spettacolare di festeggiare lo scudetto e dimostra come l’entusiasmo per il traguardo raggiunto dal club partenopeo, atteso da ben 33 anni, sia estremamente vivo. Il popolo napoletano, come più volte dimostrato, non ha alcuna intenzione di rinunciare ai festeggiamenti.