Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? L'indiscrezione e gli indizi

L’11 settembre avrà inizio una nuova stagione di Uomini e Donne e, secondo indiscrezioni, Tina Cipollari avrebbe ricevuto un monito da parte dei vertici Mediaset.

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Le indiscrezioni

Nelle ultime ore in rete sono circolate ipotesi e indiscrezioni in merito a un presunto addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne. La notizia è stata smentita dalla stessa opinionista, che ha fatto sapere anche che sarà presente nella nuova edizione dello show a partire dall’11 settembre. Secondo i rumor in circolazione Piersilvio Berlusconi avrebbe chiesto a Maria De Filippi di ridimensionare alcuni aspetti del programma e in particolare anche alcune espressioni fin troppo esplicite utilizzate dall’opinionista vamp (che solitamente usa espressioni colorite e non è tipa da mandarle a dire).

Le stesse raccomandazioni sarebbero state fatte dai vertici Mediaset anche ad Alfonso Signorini per il suo GF Vip, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se davvero ci saranno dei significativi cambiamenti nella prossima edizione di Uomini e Donne. Per saperlo non resta che attendere ulteriori sviluppi e i fan restano in attesa di saperne di più.