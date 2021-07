Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello Vip 6. Previste 21 puntate, ma, come detto da Pier Silvio Berlusconi, "se funziona, si allunga la durata".

Siamo solo all’inizio di luglio, ma autori e produzioni sono già al lavoro per realizzare i programmi che vedremo in televisione in autunno.

Alfonso Signorini tornerà alla guida del Grande Fratello Vip

Mediaset ha confermato che andrà in onda la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, reduce dal successo delle ultime due, è stato riconfermato alla guida del reality show.

Il Grande Fratello Vip sarà sempre su Canale 5. Sono previste in tutto 21 puntate: 13 il lunedì e 8 il venerdì. Ma, come dichiarato durante la presentazione dei palinsesti dal vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi “se funziona, si allunga la durata a data da destinarsi”, come successo per la quinta edizione.

Al termine del Grande Fratello Vip, torneranno su Canale 5 anche altri reality show, come La Talpa, che manca dal 2008, e L’Isola dei Famosi, alla sedicesima edizione.

Alfonso Signorini è alla ricerca del cast per il Grande Fratello Vip 6

Intanto Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip 6 proseguono con la ricerca dei personaggi famosi da far entrare nella casa più osservata d’Italia. Sono infatti in corso i provini.

In molti vorrebbero alloggiare nel loft di Cinecittà. Diversi sono stati gli appelli e le autocandidature, come quella di Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai.

Il cast non è ancora al completo e prima dell’inizio del programma, previsto per settembre, potrebbe subire numerosi variazioni. In rete sono già circolati diversi nomi, tra cui quello del soprano Katia Ricciarelli, che, dopo aver partecipato a La Fattoria nel 2006, potrebbe mettersi alla prova con un altro reality show.

Altre indiscrezioni vorrebbero anche il nuotatore Manuel Bortuzzo tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Alfonso Signorini sarà affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per il Grande Fratello Vip 6

Alfonso Signorini ha anche scelto due nuove opinioniste per il suo Grande Fratello Vip 6. Saranno infatti Adriana Volpe, entrata nella casa come concorrente nel 2020, e Sonia Bruganelli a sostituire Pupo e Antonella Elia, che avevano affiancato il conduttore durante la quinta edizione. Per il Grande Fratello Vip 4, Signorini aveva invece scelto come opinionisti Pupo e Wanda Nara.

Leggi anche: Corteo funebre per Raffaella Carrà: bara in legno grezzo, girasoli e tante foto per la regina della tv