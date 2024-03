Oggi, intorno alle 6:30, una squadra altamente specializzata dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta è stata chiamata d’urgenza sulla strada statale Sannitica, vicino alla rotonda che porta al casello autostradale di Caserta sud. L’incidente coinvolgeva un autocarro pesante utilizzato per il trasporto di merci deperibili.

Una scena pericolosa

Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte a una scena preoccupante: un autocarro in una posizione pericolosa, con metà del veicolo ancora sulla strada e l’altra metà parzialmente fuori strada. Le cause precise dell’incidente erano ancora sconosciute, ma l’urgenza dell’intervento era evidente.

Un intervento tempestivo

I Vigili del Fuoco hanno subito iniziato le procedure necessarie per garantire la sicurezza della zona. Utilizzando la loro esperienza e l’equipaggiamento specializzato, hanno rapidamente messo in sicurezza il veicolo coinvolto. Tuttavia, date le circostanze, era chiaro che sarebbe servita un’autogrù per rimuovere l’autocarro dalla carreggiata.

L’arrivo dell’autogrù

Fortunatamente, l’autogrù è giunta dalla sede centrale del comando con celerità ed è stata prontamente impiegata per sollevare e rimuovere l’autocarro dalla posizione pericolosa. Grazie all’efficienza dei Vigili del Fuoco, nonché all’assistenza tempestiva dell’autogrù, la carreggiata è stata liberata e il traffico ha potuto riprendere il suo corso abituale. Nonostante l’intervento rapido e coordinato, l’incidente ha causato disagi e ritardi per gli automobilisti nella zona. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’uscita di strada dell’autocarro e valutare eventuali responsabilità.