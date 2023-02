Tir si schianta contro il pilastro della sopraelevata: conducente vivo per miracolo

Per cause in via di accertamento, un tir che trasportava pasta si è schiantato contro il pilastro della Statale 16 che è stata chiusa diverse ore in direzione nord per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.

L’impatto del Tir contro il pilastro

Alle 6,50 circa un grosso autoarticolato che trasportava pasta si è schiantato contro il pilastro del sovrappasso all’incrocio tra la statale 16, all’altezza della rotatoria di San Salvo Marina (Chieti) al confine tra Molise e Abruzzo.

Per cause ancora da accertare il tir che stava viaggiando sulla corsia nord, proveniente da Termoli e diretto verso Vasto, sarebbe salito con due ruote sulla rotatoria impattando contro il pilastro.

Il conducente estratto vivo e cosciente

L’impatto con il pilastro è stato terribile e ha accartocciato la parte destra dell’abitacolo, quindi quella opposta al lato in cui era seduto il conducente. L’incidente avrebbe potuto avere esiti drammatici ma l’uomo alla guida è stato estratto vivo e cosciente con un complesso intervento dei vigili del fuoco. Sono state utilizzate scale e seghe per estrarre il conducente intrappolato nelle lamiere.

Statale 16 direzione nord chiusa per diverse ore

La Statale 16 è stata chiusa diverse ore in direzione nord per consentire i soccorsi e la rimozione dell’autoarticolato. Sull’asfalto centinaia di confezioni di pasta trasportate dal tir. Gli automobilisti diretti verso Vasto sono stati obbligati a percorrere una deviazione all’interno di San Salvo Marina.

Come già accennato, resta ora da stabilire il motivo del sinistro, in un punto dove si sono già verificati gravi incidenti in passato .

(Immagine di repertorio)