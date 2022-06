Bari, due incidenti sulla statale 16: 4 feriti e 5 veicoli coinvolti

Quattro persone sono rimaste ferite in due distinti incidenti verificatisi lungo la statale 16 di Bari: cinque in totale le auto coinvolte.

Paura sulla strada statale 16 di Bari in direzione nord, dove nella mattinata di lunedì 20 giugno 2022 si sono verificati due distinti incidenti stradali in cui sono rimaste ferite quattro persone. Cinque le macchine coinvolte e due i veicoli che si sono ribaltati a causa dell’impatto.

Incidente sulla strada statale 16

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 7 all’altezza dello svincolo per San Giorgio. Secondo le informazioni fornite dall’Anas, il primo sinistro ha riguardato un veicolo che si è ribaltato, con conseguente tamponamento per altre tre vetture. Stessa sorte, poco più avanti, per un altro mezzo.

Cinque in totale le vetture protagonista del sinistro mentre quattro le persone che sono rimaste ferite, prontamente soccorse dai sanitari del 118 giunti sul posto con diverse ambulanze.

Al momento non si hanno notizie sulle loro condizioni né sulle eventuali fratture che si sono provocate a causa dell’incidente.

Incidente sulla strada statale 16: indagini in corso

Presenti sul luogo del sinistro anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La statale è stata chiusa al traffico, deviato sulla viabilità di servizio, ed è stata riaperta intorno alle 11.