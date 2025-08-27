Fedez al centro delle polemiche per un calcio assestato a un fan che lo stava riprendendo durante un evento in Sardegna. Ecco cosa è successo.

“Ha tirato un calcio a un fan che lo stava riprendendo”, il video di Fedez è virale

Su TikTok, l’account “alexander_portmann” ha scritto le seguenti parole: “Fedez fa prepotenze solo perché con la sicurezza”, aggiungendo anche un breve video che vede il rapper protagonista di un episodio spiacevole.

Siamo in Sardegna, durante un evento, Fedez con la mano sinistra tiene una birra e un ventaglio, con la destra l’Iphone per riprendere tutto. Tra la folla c’è anche un ragazzo molto giovane che si avvicina per fare un video. A quel punto però Fedez perde la pazienza e, dopo aver intimato al giovane di smettere, poi cerca di spostate il cellulare del ragazzo col braccio e, infine, sferra un calcio sempre verso il cellulare. La sicurezza evita che la situazione degenera ma, non si sa cosa sia successo dopo visto che il video, diventato subito virale, è finito così. Sui social, ovviamente, è già bufera.

Fedez e il calcio a un fan: il web insorge

Il video di Fedez che sferra un calcio, fortunatamente senza colpire il ragazzo, è diventato virale nel giro di pochissimo. Sono tanti gli utenti che hanno commentato: “ma che gli ha fatto quel ragazzo? Boh“, “Cerca la privacy in piedi sulla consolle in un locale aperto al mondo, un genio”, “Si è montato la testa”. Al momento Fedez non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.