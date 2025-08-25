La storia tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera è stata ufficializzata dalla stessa influencer con una foto condivisa sui social, scatenando immediatamente l’attenzione dei fan e dei media. A pochi giorni dalla pubblicazione, è arrivato l’attacco social di Fedez, che con un commento pungente ha acceso il dibattito online, trasformando quella che sembrava una semplice dichiarazione d’amore in un vero e proprio caso virale.

La foto di Chiara Ferragni che ha scatenato i social

Dopo che Chiara Ferragni ha condiviso la prima foto ufficiale con Giovanni Tronchetti Provera, molti si aspettavano una reazione da parte di Fedez. Le attese non sono state deluse: dal mare della Sardegna, dove si trova insieme alla fidanzata Giulia Honegger, il rapper ha pubblicato un video che sembra una frecciatina ironica rivolta all’ex moglie e al suo nuovo compagno.

Il filmato, corredato da un filtro che altera i tratti del volto e il sorriso di Fedez, ha un tono chiaramente scherzoso, accompagnato dalla frase “L’amore è cieco”, catturando subito l’attenzione dei fan.

Fedez, ‘smorfia’ social a Tronchetti Provera? Arriva la replica del rapper

Se inizialmente il rapper ha mantenuto il silenzio, la sua ironia è emersa nelle ore successive, generando commenti e polemiche, tra cui quelli del giornalista Giuseppe Candela, che ha evidenziato il tono poco delicato del post.

“La presa in giro di Tronchetti Provera e della sua fisicità. Lo ribadisco, la Ferragni, che pure avrà fatto i suoi errori, si è salvata”.

Tuttavia, quasi 24 ore dopo, Fedez ha chiarito nelle sue storie che il video non era diretto a nessuno, sottolineando: “No. Non era riferito a nessuno – è un ca**o di filtro”, provando a chiudere la vicenda prima che degenerasse ulteriormente sui social.