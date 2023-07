Nomen omen. OceanGate vende uno dei suoi sommergibili: Antipodes, «antipodi». Quanto più lontano possibile da qualunque condizione favorevole all’acquisto, è attualmente in vendita al prezzo di 795mila dollari.

Le caratteristiche di Antipodes

Lungo poco più di quattro metri, il sommergibile può raggiungere fino a trecento metri di profondità. Nella descrizione si legge che Antipodes è dotato di «sei singoli propulsori elettrici da 5 HP ed è altamente manovrabile, oltre che estremamente confortevole per il pilota». Quotato per quasi 800mila dollari, fu costruito nel 1996 dall’azienda Perry Submersibles e fu acquistato da diversi proprietari prima di finire nelle mani di Stockton Rush, co-fondatore di OceanGate. Rush decise di acquistarlo per effettuare una serie di immersioni per la sua società: possono salire a bordo fino a quattro persone. Nonostante il sommergibile fosse in grado di soddisfare le esigenze dell’azienda, l’American Bureau of Shipping rivela che OceanGate decise di metterlo in vendita poiché proiettata verso la costruzione del suo primo vero sommergibile: Cyclops I.

In vendita da cinque anni

Antipodes è in vendita da cinque anni: noleggiato più volte, non ha ancora trovato un proprietario e i fatti recenti non aiuteranno OceanGate a liberarsene. E c’è di più. Steve Reoch, il broker di yacht incaricato della cessione del sommergibile e della ricerca di un acquirente, pare stia indietreggiando: «Non voglio avere niente a che fare con questo» dichiara in un’intervista a Insider. Insomma, se è vero che (di solito) ambasciator non porta pena, fare in questo momento le veci di OceanGate potrebbe rappresentare un’eccezione.