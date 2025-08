Tivoli, Porsche rubata si schianta in folle corsa: il tragico bilancio

Notte drammatica a Tivoli: un incidente stradale con Porsche rubata sconvolge la città, indagini in corso.

A Tivoli una folle corsa a bordo di una Porsche rubata si è trasformata in tragedia. Nella notte, l’auto ha perso il controllo schiantandosi contro un cancello di un’azienda: l’impatto si è rivelato fatale per un giovane di 18 anni.

Tivoli, folle corsa con Porsche rubata: lo schianto fatale

Nella notte a Tivoli, intorno alle 3:40, una Porsche rubata si è schiantata violentemente contro il cancello di un’azienda in via Maremmana Inferiore, per poi ribaltarsi.

L’auto, che secondo le prime indagini sarebbe stata rubata poco prima da un’officina della zona, avrebbe invaso la corsia opposta dopo che il conducente ha perso il controllo per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il commissariato di Tivoli e il personale medico del 118, che hanno estratto i tre giovani coinvolti dalle lamiere dell’auto.

Un morto e due feriti gravi: il bilancio dell’incidente con la Porsche rubata

Tre ragazzi rom, tutti tra i 17 e i 18 anni e senza documenti, erano a bordo della Porsche al momento dell’incidente. Trasportati d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, uno di loro è deceduto poco dopo l’arrivo in nosocomio, mentre gli altri due si trovano in condizioni gravi e sono attualmente in prognosi riservata.

Le autorità stanno conducendo accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica dell’incidente e le circostanze del furto del veicolo, informando la magistratura di Tivoli.