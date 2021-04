La notizia è arrivata dallo stesso Tiziano Ferro, che con grande dispiacere ha ammesso di vedersi costretto a rimandare il “TZN 2021” tour. I quindici concerti, che dovevano essere allestiti nei più grandi stadi italiani, saranno dunque riproposti all’estate del 2023.

In attesa della comunicazione di nuove date, il cantante di Latina ha precisato ai fan che userà questo momento di stasi per dedicarsi internamente al progetto Scena Unita, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo che si trovano senza lavoro a causa delle restrizioni da coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Avremmo sperato in un’estate diversa. Avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni di carriera, ma bisogna accettare lo stato delle cose e rendere costruttivo anche questo momento distorto. Le mie energie da adesso andranno tutte verso @scenaunita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo. Grazie per la pazienza, la comprensione e la vicinanza. Ci vediamo qui!!!

Questo dunque il messaggio del cantante laziale. Le date del “TZN 2021” tour, previste dal 6 giugno al 18 luglio 2021, sarebbero state peraltro l’occasione per festeggiare i vent’anni di carriera del popolarissimo artista, come da lui precisato.

In un lungo videomessaggio su Instagram, Tiziano Ferro ha infine spiegato che chi ha già acquistato il biglietto può decidere di riutilizzarlo per le nuove date. Al contrario, ne potrà chiedere il rimborso presso i punti vendita dove lo ha acquistato, entro e non oltre il 20 luglio 2021.