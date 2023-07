Per Tiziano Ferro è giunta alla sua naturale conclusione l’esperienza al TZN tour 2023, ma ora, per il cantante di Latina, è tempo di affrontare un’altra prova: dovrà infatti sottoporsi ad un intervento per un nodulo alla corda vocale. L’annuncio è stato dato dallo stesso artista attraverso un lungo post. A corredo troviamo un video commovente nel quale appaiono anche i suoi due bambini, Margherita e Andres, adottati insieme al marito Victor Allen.

Tiziano Ferro si dovrà operare: “Ho un nodulo alla corda vocale”

Il cantante ha esordito con parole molto intime e quanto mai sentite. Ha infatti ricevuto la diagnosi prima di partire per il tour: “Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa”.

“Su quel palco sarei morto piuttosto che mollare”

Tiziano Ferro ha proseguito, spiegando che i medici gli avevano raccomandato di non cantare e di restare fermo, ma la diagnosi non lo ha fermato e grazie all’affetto dei fan è riuscito ad andare avanti: “Spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi”.