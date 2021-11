TOGET4U – il portale per chi cerca staff per eventi

I punti di forza di ToGet4U sono i prezzi proposti e l’ampia disponibilità di professionisti.

TORINO – ToGet4U, il portale progettato per chi cerca staff per eventi in tutta Italia, è un idea di 4 imprenditori torinesi che ha preso vita per rispondere ad una esigenza molto diffusa: ridurre i tempi di ricerca e i costi di ingaggio di hostess, promoter e altri professionisti per eventi.

Il portale infatti è prettamente customer-oriented in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati ma senza delegare al cliente gli aspetti tecnici e burocratici (come, ad esempio, la classica registrazione al sito o la contrattualizzazione del professionista) che potrebbero risultare onerosi e disincentivare l’utilizzo del servizio.

Con ToGet4U il cliente (privato o azienda), per avviare la ricerca delle risorse di cui ha bisogno, deve solamente compilare un form di richiesta, specificando bene le proprie necessità e indicando giorni, orari e luogo dell’evento. Non sono richieste né la registrazione né i dati di pagamento.

Successivamente un operatore di ToGet4U prende in carico la richiesta ricevuta e procede ad avviare la ricerca all’interno del proprio database di professionisti, che ad oggi conta già migliaia di iscritti disponibili in tutta Italia.

La ricerca all’interno del portale avviene pubblicando la proposta di lavoro in anonimo (quindi il nome del cliente non viene mai indicato), con tutti i dettagli dell’evento e il compenso offerto, all’interno di una pagina riservata alla quale solo i professionisti iscritti hanno accesso. Questi ultimi riceveranno una email e una notifica via App della proposta appena pubblicata e, qualora fossero disponibili, possono procede a candidarsi alla proposta.

L’operatore di ToGet4U dopo qualche giorno dalla pubblicazione invia al cliente i profili dei candidati per la selezione finale da parte sua. In caso di urgenza, c’è la possibilità di richiedere di ricevere i profili in sole 24 ore.

Una volta selezionato uno o più professionisti tra quelli candidati, il cliente deve effettuare il pagamento del servizio e successivamente il portale mette a disposizione del cliente tutti i contatti dei professionisti scelti.

I punti di forza di ToGet4U sono i prezzi proposti e l’ampia disponibilità di professionisti. Riguardo ai prezzi si parte da 12,5 €/ora. Una tariffa molto vantaggiosa nel settore eventi. A questa tariffa bisogna solo aggiungere 15 € a giornata per i costi di assicurazione RCTO – che tutala azienda e clienti da eventuali danni – e diritti di agenzia. Ma anche aggiungendo questa piccola fee, complessivamente il risparmio è assicurato.

Anche perché l’ampia disponibilità di staff permette di avere candidati ad ogni offerta sempre disponibili e residenti vicino al luogo dell’evento, in modo da evitare costi di trasferimento, viaggio e pernottamento.

Un prezzo così vantaggioso è possibile, infatti, a fronte di un processo di selezione efficiente e rapido che permette a ToGet4U di ridurre al minimo i costi di ricerca, trasferendo questo beneficio sulle tariffe proposte ai clienti. Quindi per aziende e clienti privati si tratta di uno strumento molto interessante per soddisfare le proprie necessità di staff occasionale.

L’azienda titolare del portale – la ASDM – ha la sede legale in Piemonte, quindi se cercate hostess a Torino con ToGet4U sicuramente avrete a disposizione un’ampia platea di risorse alle quali attingere. Ma la maggior parte dei professionisti iscritti (hostess, promoter, modelle, dj, barman, camerieri, ecc…) si concentra anche su Milano e Roma, anche se già ad oggi quasi ogni provincia italiana risulta coperta con almeno 10 professionisti a disposizione.

Il progetto è operativo da soli 6 mesi e già oltre 100 eventi sono stati coperti con il proprio staff, tra cui anche eventi di clienti importanti come la RAI per le proprie trasmissioni televisive e Bolaffi per le varie aste e mostre di prodotti.

Per chi cerca un hostess o un professionista nel settore eventi, e per chi vi cerca lavoro, è nata una nuova soluzione pratica ed economica da tenere sempre in considerazione.