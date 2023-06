Tom Stuker, viaggiatore dei record: milioni di chilometri in aereo e una vita...

Tom Stuker, viaggiatore dei record: milioni di chilometri in aereo e una vita...

Tom Stuker ha un biglietto a vita. Ha viaggiato per 37 milioni di chilometri e 120 lune di miele.

Sembra una vincita al “Win for Life”. La storia incredibile di Tom Stuker sta facendo il giro del mondo, lui che il mondo l’ha girato per davvero, con un “biglietto a vita” della compagnia aerea United Airlines.

Tom Stuker e il biglietto a vita United Airlines

Il primo decollo è stato 33 anni fa, quando Mister Stuker, un cittadino del New Jersey, acquistò un pass a vita della compagnia americana, pagandolo ben 290mila dollari. Nemmeno lui poteva immaginare che sarebbe stato un investimento per la vita. Invece, dopo tre decenni passati come un sultano, oggi al Washington Post ammette di aver fatto il miglior investimento della sua vita.

Tom Stuker ha percorso 48 volte la distanza Terra-Luna

Oggi Tom Stuker ha 69 anni. Il contatore dei chilometri percorsi sui tanti voli presi della United Airlines ha superato quota 37 milioni (23 milioni di miglia). Inoltre, è atterrato in più di 100 nazioni (delle 208 che dividono in confini il nostro pianeta). È come se avesse percorso 48 volte (compresi andata e ritorno) il viaggio dalla Terra al satellite Luna che dista a 384.400 chilometri da noi.

Tutte queste miglia accumulate hanno consentito a Stuker di guadagnare punti per poter alloggiare in lussuose suite d’albergo e beneficiare di pranzi e cene gourmet, escursioni esclusive per ricchi.

Il viaggio prosegue.. in luna di miele

Un investimento nel lungo periodo talmente remunerativo da essersi potuto permettere il restyling della casa di suo fratello e numerosi altri benefit.

La sua vita è cambiata quando 33 anni fa incassò i 50mila dollari di carte regalo Walmart, in un solo giorno, proprio quel giorno in cui salì a bordo del primo volo pagato 290mila dollari.

Nel frattempo ha vinto un’asta di beneficenza con in premio un cameo in un episodio della storica sitcom televisiva Seinfeld offrendo 451.000 miglia di volo.

Per ora Tom non intende atterrare. Solo due drammatici eventi hanno arrestato il suo desiderio di volare: la pandemia recente e l’attacco all’America dell’11 settembre 2001, l’evento che cambiò il mondo.

Anche la sua vita cambiata, ma certi destini sono per sempre, come quello che lo lega alla sua inseparabile moglie. La coppia vorrebbe passare altre 100, forse 1000 lune di miele delle oltre 120 già trascorse insieme.