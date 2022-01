Tomaso Trussardi commenta ironico il gossip sulla sua presunta nuova fiamma

Tomaso Trussardi ha smentito in maniera ironica i rumor riguardanti la sua presunta liaison con una nuova fiamma.

Attraverso un post ironico via social Tomaso Trussardi ha messo a tacere le voci riguardanti un suo presunto legame sentimentale con la nipote e assistente della stilista Elisabetta Franchi.

Tomaso Trussardi: la smentita sul flirt

Dopo l’addio a Michelle Hunziker Tomaso Trussardi è stato paparazzato a Cortina in compagnia dell’assistente di Elisabetta Franchi, bionda come l’ex moglie e che, secondo indiscrezioni, non si sarebbe separata da lui neanche per un istante.

In queste ore l’imprenditore ha messo a tacere il rumor secondo cui lui e la ragazza avrebbero avuto una liaison e attraverso i social ha scritto “Un aiuto per spegnere le nuove fiamme”.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Dunque non sarebbe nell’aria alcun nuovo amore per Trussardi che, solo alcuni giorni fa, ha annunciato la fine della sua relazione con Michelle Hunziker. I due sono stati insieme per oltre 10 anni e insieme hanno avuto due figlie, Sole e Celeste.

A quanto pare la loro unione sarebbe naufragata in maniera civile e pacifica e infatti, alcuni giorni fa, Tomaso ha inviato pubblicamente i suoi auguri di compleanno all’ex moglie.

Tomaso Trussardi e Goffredo Cerza

In queste ore ha iniziato a circolare anche un gossip riguardante un presunto contratto di lavoro che l’imprenditore avrebbe offerto al fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, e che però non sarebbe andato in porto.

Lo stesso Goffredo ha smentito l’indiscrezione affermando:

“Nulla di più falso, lavoro da un anno e mezzo in un’azienda italiana nel settore automotive. Io e Tomaso ci vogliamo tanto bene”, e ancora: “in mezzo a miliardi di fake news che girano, c’è anche questa che mi ha fatto spaccare”.

Nonostante l’addio a Michelle Hunziker sembra dunque chiaro che l’imprenditore abbia mantenuto buoni rapporti con la showgirl e con tutta la sua famiglia, compresa la figlia maggiore Aurora (nata dalla precedente unione tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti).