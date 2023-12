Scandalo appalti Anas: Tommaso Verdini ai domiciliari per corruzione

Un’ombra sul mondo degli appalti pubblici scatena un vortice di indagini che ha condotto all’arresto domiciliare di Tommaso Verdini, figlio dell’ex parlamentare Denis Verdini, per presunte implicazioni in atti di corruzione.

Un’indagine avviata lo scorso anno

La procura di Roma, in seguito a un’indagine avviata lo scorso anno, ha evidenziato l’ipotesi di corruzione, coinvolgendo Verdini insieme ad altre sei persone. Quest’inchiesta, riferita alle commesse dell’Anas, ha svelato un intricato intreccio di consulenze e accordi sottobanco per favorire l’assegnazione degli appalti stessi. Cinque persone sono agli arresti domiciliari, mentre due sono state sospese da ogni servizio per 12 mesi.

Convolto anche Denis Verdini

Il coinvolgimento di Denis Verdini, anche lui indagato nell’ambito di questa vicenda, accentua l’entità dello scandalo. L’indagine, condotta da magistrati specializzati in reati contro la pubblica amministrazione, ha svelato presunte attività illegali sia da parte di dirigenti dell’Anas sia da parte di imprenditori alla ricerca di vantaggi nell’ottenimento degli appalti.

Tommaso Verdini: un ruolo importante nella vicenda

Tommaso Verdini, capo della società di lobbying Inver, emerge come figura centrale, mediando tra gli imprenditori e i dirigenti dell’Anas. Accanto a lui, il socio Fabio Pileri. La lista degli indagati comprende anche imprenditori come Antonio Samuele Veneziano di Phos srl, Stefano Chicchiani e Angelo Ciccotto operativi nel settore delle costruzioni. Le accuse si estendono a dirigenti dell’Anas, come Paolo Veneri e Luca Cedrone, sospesi dalle loro posizioni di rilievo all’interno dell’ente.