Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini per il “maltempo”

Tommaso Zorzi, dopo la violenta tempesta che ha colpito Milano e tutta la Brianza, si è scagliato contro Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’influencer ha bacchettato il politico per un motivo ben preciso.

Negli ultimi giorni, l’Italia è apparsa divisa in due. Il Nord è devastato da tempeste di pioggia, vento e grandine, invece il Sud sta facendo i conti con terribili incendi. Mentre il fuoco è quasi sempre provocato da piromani che dovrebbero marcire dietro le sbarre, gli altri avvenimenti sono da ricollegare al cambiamento climatico. E’ proprio per questo che Tommaso Zorzi si è scagliato contro Matteo Salvini.

Salvini, tramite i suoi canali social, ha condiviso un messaggio di ringraziamento per i soccorritori che in queste ore si stanno dando molto da fare. Matteo ha scritto:

“Sono in contatto con amministratori locali e soccorritori: ringrazio Vigili del Fuoco, tecnici, operai e tutti coloro che in queste ore, ininterrottamente in tutta Italia, da Milano a Palermo, si stanno impegnando per limitare i danni e proteggere i cittadini dalle drammatiche conseguenze del maltempo e dagli incendi, con l’obiettivo di ripristinare i servizi sospesi il prima possibile”.