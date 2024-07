Tony Effe confessa il flirt con una donna sposata: chi è la donzella che non riesce a resistere al suo fascino?

Tony Effe ha confessato un flirt con una donna famosa sposata. Non solo, l’artista ha mostrato anche i messaggi che si scambia con la Vip in questione. Chi è la donzella che nasconde una grande passione per il rapper?

Tony Effe confessa il flirt con una donna sposata: chi è?

Nel corso di un servizio per Le Iene, Tony Effe ha trascorso 48 ore in compagnia dell’inviato Nicolò De Devitiis. La puntata, è bene sottolinearlo per evitare equivoci, è stata registrata lo scorso dicembre. Durante una delle tante chiacchierate, il rapper ha confessato di avere un flirt con una donna famosa sposata e ha perfino mostrato i messaggi che si scambia con lei.

Tony Effe: i messaggi con la donna famosa sposata

“Fammi vedere un po’ i messaggi privati”, ha esordito l’inviato de Le Iene chiedendo a Tony Effe di consegnargli lo smartphone. Senza indugi, il rapper ha esaudito il suo desiderio. De Devitiis è andato a sbirciare le chat di Instagram e ha scoperto diverse conversazioni con donne famose. Quando ha fatto notare la cosa all’artista, lui ha candidamente ammesso un flirt:

“Questa chi è che non la conosce! Cosa mi scrive? Ma niente di che. Che fai? Dove stai? Vediamoci”.

Nicolò ha aggiunto che la tizia in questione gli scrive anche cose hot, come “Mi ti farei!“, e gli ha ribadito che “famosissima” e “impegnata“.

Tony Effe latin lover

Davanti al rimprovero della iena, Tony Effe ha esclamato:

“Sì va beh, ma dove ca**o vivi, nel paese dei balocchi?”.

Per il rapper, quindi, il fatto che la donna sia sposata non è assolutamente un problema, anzi. Continuando a sbirciare le chat, Nicolò ha beccato un’altra Vip e ha sgranato gli occhi. Insomma, il rapper è un vero latin lover.