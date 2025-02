Il gossip si fa intenso

Il Festival di Sanremo, che prenderà il via martedì, è da sempre un palcoscenico non solo musicale, ma anche di gossip e curiosità. Quest’anno, a catalizzare l’attenzione è il rapper Tony Effe, noto per le sue diatribe con Fedez, ma questa volta il chiacchiericcio riguarda la sua vita privata. Secondo le indiscrezioni, Tony Effe starebbe pianificando un gesto romantico nei confronti della sua compagna, l’influencer Giulia De Lellis, che potrebbe culminare in una proposta di matrimonio.

Un gesto da mille e una notte

Le voci sono state diffuse dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato tramite il suo profilo Instagram un retroscena sorprendente. Si parla di 4mila rose ordinate dal rapper, destinate a essere consegnate alla De Lellis durante la settimana del Festival. I fiori, secondo le fonti, saranno recapitati direttamente nella camera d’albergo dove alloggia l’influencer, creando un’atmosfera da favola. Anche se i nomi non sono stati esplicitamente menzionati, il contesto suggerisce che i due siano i protagonisti di questa romantica storia.

Un amore in crescita

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis sembra procedere a gonfie vele. In una recente intervista, il rapper ha rivelato di convivere con la sua dolce metà, un passo significativo che testimonia la solidità del loro legame. Negli ultimi tempi, Tony ha anche iniziato a condividere momenti romantici sui social, un cambiamento rispetto all’inizio della loro storia, quando preferiva mantenere un profilo basso. D’altra parte, Giulia ha più volte espresso il suo amore per il rapper, difendendolo pubblicamente in diverse occasioni, dimostrando così il suo sostegno incondizionato.

Un Sanremo da ricordare

Durante il Festival, Tony Effe sarà in gara con il brano “Damme ‘na mano”, e la presenza di Giulia al DopoFestival è attesa con grande curiosità. La domanda che tutti si pongono è se il rapper avrà il coraggio di fare il grande passo e chiedere la mano della sua compagna in un contesto così pubblico e significativo. Con la loro storia d’amore che continua a fiorire, non resta che attendere e vedere se il Festival di Sanremo diventerà il palcoscenico di una proposta nuziale da sogno.