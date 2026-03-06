La paternità e la vita familiare possono trasformare radicalmente le priorità di una persona. Per Tony Effe, la nascita della figlia Priscilla e il legame con Giulia De Lellis hanno segnato un passaggio importante, rivelando un lato inedito e più sensibile del rapper, lontano dall’immagine da “cattivo ragazzo” dei suoi testi trap. Nonostante l’amore sia solido, resta una questione su cui i due non concordano: il matrimonio, desiderato da Giulia ma non condiviso da Tony, continua a essere al centro delle loro discussioni.

La paternità come rivoluzione interiore per Tony Effe

Tony Effe ha aperto il suo mondo più intimo a Le Iene, rivelando un lato inedito di sé. Intervistato da Nicolò De Divitiis durante lo speciale di Sanremo, il rapper ha messo al centro della sua vita la figlia Priscilla e la compagna Giulia De Lellis. “Raga, state con i vostri bambini, soprattutto quando sono piccoli perché saranno piccoli una sola volta nella vita. Se ti perdi quel momento è finita”, ha esortato, sottolineando quanto la paternità abbia trasformato le sue priorità quotidiane.

Per Tony, il tempo con la figlia è diventato sacro: “Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti. In questo momento sono molto concentrato sulla famiglia”. Anche il rapporto con Giulia ha avuto un ruolo determinante nel suo cambiamento, rafforzando la sua capacità di relazionarsi e vivere le emozioni: “Lei è una ragazza con la testa sulle spalle: è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sui rapporti umani e le emozioni”.

Tony Effe rompe il silenzio sul matrimonio con Giulia De Lellis: “Lei vorrebbe tanto”

Nonostante la vita familiare proceda a gonfie vele, resta un tema su cui le opinioni della coppia divergono: il matrimonio. Giulia sogna le nozze, mentre Tony frena: “Lei vorrebbe tanto sposarsi, io invece no perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste”.

Il rapper racconta con sincerità la sua posizione, lasciando intendere che la questione continuerà a essere oggetto di confronto: “È un dibattito che andrà avanti per molto tempo”. Nonostante questa divergenza, l’amore tra i due rimane saldo e la nascita di Priscilla ha reso la loro relazione ancora più stabile e intensa, tra momenti di tenerezza familiare e piccole grandi avventure quotidiane.