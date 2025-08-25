A Torino, un 28enne si è barricato in casa minacciando il suicidio. Nonostante l’intervento rapido dei carabinieri, la situazione è degenerata in tragedia, lasciando sotto choc l’intero quartiere.

28enne si barrica in casa a Torino

Un ragazzo di 28 anni ha trasformato il pomeriggio di ieri, 24 agosto, in un dramma in via Farinelli, a Torino, barricandosi nella propria abitazione e minacciando di togliersi la vita.

A dare l’allarme sono stati i vicini, spaventati dalle urla che provenivano dall’appartamento.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri con un negoziatore, i vigili del fuoco e diverse ambulanze, in un tentativo disperato di convincere il giovane a desistere dal gesto estremo.

Torino, 28enne si barrica in casa: tragedia in via Farinelli

Nonostante i tentativi di dialogo, il 28enne non ha risposto agli inviti dei militari, costringendo le forze dell’ordine ad attivare le procedure di emergenza previste per questi casi. Il giovane, titolare di un regolare porto d’armi, è stato trovato senza vita nella camera da letto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe sparato.

Al momento non sono noti i motivi che lo hanno spinto al gesto, che ha lasciato sotto choc l’intero quartiere, e non è stata resa nota la sua identità.