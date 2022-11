Torino, morto il pasticcere Marco Avidano: era un maestro del Gusto

Marco Avidano non ce l’ha fatta: il 56enne pasticcere si è arreso alla sua malattia che lo ha strappato alla vita troppo presto.

L’uomo era una vera e propria istituzione a Chieri e nel capoluogo piemontese: tutti gli riconoscevano l’immenso talento nell’arte della pasticceria.

Torino, morto maestro del Gusto Marco Avidano: aveva 56 anni

Marco Avidano era un maestro pasticcere e maître chocolatier famoso in Piemonte per le sue amatissime e dolcissime boutique sotto l’Arco in via Vittorio Emanuele a Chieri e in via Po a Torino. L’uomo è tristemente scomparso nella serata di ieri, giovedì 24 novembre, dopo una breve lotta contro una brutta malattia.

L’ultimo saluto a Marco Avidano

L’uomo, premiatissimo, aveva ricevuto nel corso della sua carriera i titoli di Maestro del Gusto di Torino e provincia, Maestro del Lievito Madre e Maestro Cioccolatiere. A lasciargli un ultimo saluto, fra gli altri, è stato anche il presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Claudio Gatti che ha dichiarato: “Marco ha iniziato la sua carriera ad appena 16 anni.

Per noi era un amico, una persona aperta al dialogo e al confronto, sempre disponibile con tutti. Oggi assieme a tutti gli Accademici, ricordiamo un grande maestro del lievito madre, ma anche l’uomo gentile, dai valori solidi, legato alla famiglia e alla sua terra.”