Torino, ragazza violentata da sconosciuto in un androne

Nella notte di martedì 16 marzo, una ragazza di 29 anni ha denunciato di essere stata violentata a Torino. Secondo quanto riportato da La Stampa, la vittima è stata spinta in un portone di un edificio situato in corso Racconigi, dove è stata aggredita da un uomo. È stato un passante a trovarla in uno stato di profondo shock e ha prontamente allertato il 112. Al momento dell’arrivo dei carabinieri sul luogo del crimine, l’aggressore era già fuggito.

Ragazza violentata: nessuna traccia dell’uomo

La giovane donna, il cui nome è stato mantenuto anonimo, ha raccontato agli inquirenti di essere stata sopraffatta dall’uomo sconosciuto mentre si trovava per strada. Dopo l’aggressione, è stata immediatamente trasportata in ospedale per ricevere cure mediche e supporto psicologico.

Iniziate le indagini

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita, inclusa l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona, nella speranza di identificare e catturare il responsabile.

La giovane donna scossa per l’accaduto

Portata in caserma, la ragazza, ancora visibilmente scossa per l’accaduto, ha tentato di ricordare quanti più particolari riguardo all’autore della violenza. La 29enne avrebbe affermato più volte: “Non l’avevo mai visto prima. Ricordo solo che indossava una maglia bianca. Mi ha tappato la bocca e mi ha spinto nell’androne”.