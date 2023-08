Il ragazzo stava aiutando un centauro rimasto con la moto in panne quando è stato investito sulla sopraelevata di Moncalieri

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle ore 19 di mercoledì 3 agosto lungo la sopraelevata di Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Torino, in direzione del capoluogo piemontese. Un occorritore stradale di 21 anni era fermo a bordo della carreggiata dopo essere corso in aiuto di un centauro che era rimasto con la moto in panne: il ragazzo è stato investito da un’automobile che passava di lì.

Torino, soccorritore stradale aiuta un motociclista: investito ed ucciso sulla sopraelevata di Moncalieri

Da una semplice avaria di una motocicletta è scaturito un tragico incidente. Il drammatico episodio è avvenuto ieri a Torino e a farne le spese è stato un soccorritore stradale di soli 21 anni. Il giovane si era appena avvicinato al centauro per verificare cosa non andasse nel suo mezzo a due ruote, quando un’automobile guidata da una donna lo ha colpito in pieno. Lo schianto è stato violentissimo e il 21enne è stato sbalzato a diversi metri dal punto di impatto: il soccorritore stradale è morto poco dopo.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute dell’automobilista

Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunti gli agenti della polizia stradale di Torino, oltre agli ausiliari Ativa e al personale sanitario della Croce Verde di Villastellone e della Croce Rossa. I sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso del 21enne. L’automobilista, invece, è stata portata all’ospedale in codice giallo. Si attendono novità sull’esatta dinamica dell’incidente.