Un uomo di 50 anni e un minorenne sono stati arrestati in seguito ad alcune indagini della Guardia di Finanza: i due vendevano la droga attraverso annunci sui social, con listino prezzi e foto delle sostanze e usando come pseudonimo “Messina Denaro“.

Ad aiutare le forze dell’odine i cani antidroga, che hanno individuato in entrambe le abitazioni sostanze stupefacenti.

I monitoraggi sul web della Guardia di Finanza

Dopo alcuni monotoraggi sulle piattaforme web, la Guardia di Finanza di Orbassano (Torino), hanno individuato e arrestato i due presunti spacciatori, perquisendo anche nelle abitazioni a Carignano.

Con l’aiuto dei cani antidroga della squadra cinofili le Fiamme Gialle, sono stati individuati sostanze stupefacenti all’interno di entrambe le abitazioni.

Droga, due pistole e 925 euro

Nei controlli effettuati nelle due abitazioni, i finanzieri hanno trovato cocaina, hashish, marijuana, ketamina, una pianta di cannabis, sostanze da taglio e materiale strumentale alla illecita commercilizzazione della droga come il bilancino e materiale per il confezionamento sottovuoto, due pistole scacciacani modificate con 53 proiettili a salve e 925 euro, che sono stati ritenuti come il guadagno del traffico delle sostanze.

