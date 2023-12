L’ex bancario Francesco Nigro ha perso la vita nella notte tra martedì e mercoledì a Fermignano, un piccolo paese sito nella provincia di Pesaro e Urbino. L’auto dell’80enne è improvvissamente uscita dalla carreggiata prima di schiantarsi violentemente contro un’altra vettura parcheggiata a bordo strada.

Si schianta contro un’auto: morto 80enne

Era da poco passata la mezzanotte e mezza di martedì sera quando, per motivi ancora tutti da verificare, Francesco Nigro ha perso il controllo della sua automobile uscendo dalla carreggiata nel tratto di strada che dal Bivio Borzaga conduce nel centro di Fermignano. Il mezzo dell’ex banchiere ha proseguito la sua corsa fino allo scontro inevitabile contro un’altra vettura, parcheggiata lì vicino a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per Francesco era già troppo tardi. Le ferite che aveva riportato nello scontro si sono rivelate gravi e l’uomo è morto poco dopo il suo incidente. I carabinieri si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso e di determinare l’esatta dinamica del sinistro.

Si schianta contro un’auto: il funerale di Francesco

Originario della Calabria, ma stanziatosi tempo fa nelle Marche, Francesco – noto a tutti con il soprannome di Franco – era molto conosciuto in zona. Nella sua cittadina d’orgine si era impegnato nel sociale ed era vice presidente dell’Associazione Amici del Cuore. Negli ultimi tempi, poi, aveva scoperto la sua passione per la falegnameria e per i lavori con materiali di recupero. I suoi funerali si terranno venerdì alle 10 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Paola, in Calabria.