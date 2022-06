Torna Raf con “Cherie”, un brano disco-funky per l’estate

Roma, 25 giu. (askanews) – È arrivato online il videoclip di “Cherie”, la nuova canzone di Raf uscita anche in radio. Il brano è un ritorno a sorpresa dell’artista sulla scena musicale, dopo sette anni dall’ultimo album di inediti.

“Cherie”, con un ritmo disco-funky da tormentone estivo, vuole provare a far dimenticare un periodo non semplice, ravvivando l’energia, giocando su un groove di basso che trascina in momenti di evasione e leggerezza.

“Ci troviamo a dover affrontare drammi e calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento ambientale, guerre, disinformazione, fake news, carestie, pandemie, con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e che non ci siano strumenti risolutivi. Intanto è arrivata l’estate con la sua leggerezza e quei momenti di sana evasione, si balla almeno per una notte intera senza pensare al domani” ha spiegato Raf.