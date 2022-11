Tornado e temporali negli Usa: 40 milioni di cittadini in allerta

Tornado e temporali negli Usa: 40 milioni di cittadini in allerta con ritardi, ingorghi e voli cancellati dopo il lungo ponte del Rngraziamento

Decine di tornado e temporali negli Usa, attualmente ci sono 40 milioni di cittadini in allerta per il forte maltempo.

I severi fenomeni meteo stanno flagellando molte zone fra cui Mississippi, Ohio e Golfo del Messico. Il maltempo, secondo quanto riferiscono i media specializzati, sta mettendo in difficoltà anche quei milioni di americani che sono reduci dal lungo ponte per la festa del Ringraziamento negli USA.

Tornado e temporali negli Usa, l’allerta

Per il 2022 ed in questa occasione si erano messi in moto 54 milioni di americani, con “un incremento dell’1,5% rispetto al 2021”.

Il guaio è che il maltempo severo ha creato ritardi, ingorghi e danni. Il tutto con migliaia di voli ritardati o cancellati. Ci sono 40 milioni di residenti tra il Sud e Nord-Ovest degli Stati Uniti in allerta a causa di tornado, temporali e forti venti.

Le direttrici del fenomeni temporaleschi

AccuWeather spiega che sono attesi molteplici tornado entro la giornata di oggi, anche intensi come quello, “Nicole”, che ad inizio mese aveva spazzato la Florida.

Le previsioni parlando di una “potente tempesta dalle Montagne Rocciose interagirà con il calore e l’umidità provenienti dal Golfo del Messico”. E l’effetto sarà devastante: sono attesi temporali dalla bassa Valle del Mississippi fino alla valle del Tennessee ed in espansione verso nord ed in parte della Valle dell’Ohio.