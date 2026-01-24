Tragedia nel Frusinate, a Torre Cajetani, dove un ragazzo di 15 anni è stato trovato, nella serata di ieri, 23 gennaio 2026, morto in un dirupo, accanto alla sua bicicletta.

Dramma a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, dove nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto in un dirupo, accanto alla sua bicicletta.

A dare l’allarme i genitori, l’adolescente infatti non era più rientrato a casa dopo essere uscito nel pomeriggio e non rispondeva al cellulare. Subito sono partite le indagini da parte dei Carabinieri e, grazie al segnale del Gps, sono riusciti a localizzare il luogo dove si trovava il ragazzo, fino alla tragica scoperta.

Tragedia a Torre Cajetani, 15enne trovato morto in un dirupo: cosa è successo a Francesco?

Si chiamava Francesco Latini e aveva solo 15 anni, il ragazzo trovato morto in un dirupo nella serata di ieri a Torre Cajetani. Secondo le ricostruzioni da parte dei carabinieri, il giovane è morto in seguito a un incidente con la sua bicicletta, causato probabilmente dalla rottura dei freni della stessa. Quando infatti l’adolescente avrebbe perso il controllo della bici, stava percorrendo una discesa molto ripida e dissestata.