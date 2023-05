Torremaggiore, la madre sopravvissuta: "Salva perché mio marito mi credeva morta"

Continua a prendere forma lo scenario terribile della strage di Torremaggiore, con la madre sopravvissuta al duplice crimine che in Puglia ha avuto come vittime la 16enne Jessica ed il 51enne Massimo De Santis che dice: “Sono salva perché mio marito mi credeva morta“. La 36enne Tefta si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia generale del Policlinico di Foggia dopo essere stata colpita da sei fendenti da Taulan Malaj, il marito con cui era in rotta e che credeva che avesse una storia con una delle vittime della sua mano armata.

“Salva perché mio marito mi credeva morta”

Ha detto la donna secondo quanto riportato da Repubblica e Stampa: “Vorrei rivedere i miei figli”. Il piccolo è con la zia, lui era scampato alla furia omicida del padre Taulan Malaj nascondendosi dietro un divano. Jessica, invece era stata colpita a morte perché si era frapposta tra il padre e la madre ed il suo corpo si trova in attesa dell’autopsia in programma domani 11 maggio. Ha spiegato Tefta: “Sono viva solo perché credeva di avermi ammazzato”.

“Jessica mi ha difesa dagli insulti”

E su Jessica: “Lei mi ha difesa dagli insulti e lui me l’ha portata via per le cose che ha detto”. In queste ore intanto stanno circolando le dichiarazioni di Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, difensori del 45enne Talant: “Più tempo passa e più inizia a prendere consapevolezza dell’accaduto“.