Totti e Ilary: il retroscena inedito svelato da Gerry Scotti

Gerry Scotti ha svelato un retroscena inedito e inaspettato sul conto di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Gerry Scotti: il retroscena su Totti

Gerry Scotti ha confessato di aver incontrato per la prima volta Francesco Totti in un corridoio degli studi tv dove l’ex Capitano della Roma stava aspettando quella che un giorno sarebbe diventata sua moglie, Ilary Blasi.

“Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’, mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary“, ha confessato.

Il celebre conduttore si è detto addolorato per la separazione dell’ex coppia vip più famosa di Roma ma, avendo vissuto lui stesso un divorzio, si è anche detto solidale con loro: “Ho vissuto la nascita della loro storia da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre.

Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi“, ha ammesso. I due hanno annunciato il loro addio dopo 20 anni insieme l’11 luglio scorso e sembra che nei prossimi giorni avranno il loro primo faccia a faccia con gli avvocati.