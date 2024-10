Francesco Totti e Noemi Bocchi “fuggono” con un viaggio a Miami, ma il clima è tutt’altro che sereno dopo le voci di un possibile tradimento dell’ex capitano della Roma.

Totti e Noemi Bocchi in fuga a Miami

Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero “fuggiti” a Miami. La coppia è stata avvistata all’aeroporto di Fiumicino da una follower di Deianira Marzano, esperta di gossip che ha pubblicato la foto.

Un viaggio che era stato già pianificato da mesi: l’ex capitano della Roma, infatti dovrebber partecipare aun torneo di padel con altri grandi giocatori come Candela e il Papu Gomez, ma questo viaggio sembra arrivare al momento giusto per l’ex calciatore giallorosso.

Le recenti voci di una sua liason con la giornalista bergamasca Maria Luisa Jacobelli (voci da lei stessa non smentite) avrebbe incrinato la relazione con Noemi e questo viaggio potrebbe rappresentare una grossa chance per un riavvicinamento, in attesa di sue smentite e commenti a riguardo, visto che al momento Totti ha optato per il “no comment”.

Cena con amici, ma poca voglia di scherzare

La stessa Noemi ha pubblicato una foto del ristorante giapponese in cui la coppia ha cenato, insieme a un gruppo di amici. In un video si vede l’intero tavolo che scherza, canta e balla, ma Francesco Totti è l’unico a non volerne sapere di lasciarsi andare: è l’unico a non accennare sorrisi, così come Noemi non dedica neppure un mezzo sorriso alla fotocamera, segno di una tensione interna alla coppia visibile a occhio nudo.