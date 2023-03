Totti preoccupato per Ilary Blasi, il gesto di Noemi Bocchi per l’ex calcia...

Francesco Totti è molto preoccupato per Ilary Blasi mentre l’udienza per il divorzio si avvicina: cosa sta succedendo?

La prima udienza per il divorzio si avvicina e, proprio a questo proposito, una fonte vicina all’ex calciatore della Roma ha rivelato che Francesco Totti sarebbe molto preoccupato a causa dell’ex moglie Ilary Blasi. Cosa sta succedendo?

Totti preoccupato per Ilary Blasi, il gesto di Noemi Bocchi per l’ex calciatore

Un amico di Francesco Totti ha rivelato al settimanale Di Più che l’ex calciatore della Roma sarebbe preoccupato per l’ex moglie Ilary Blasi. La coppia ha annunciato la separazione circa un anno fa ed entrambi hanno nuove relazioni rispettivamente con Noemi Bocchi e con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

“Il cuore di Francesco è pieno di tormenti, la battaglia in tribunale è vicina e lui, in questo periodo, ha cercato un po’ di svago, ha organizzato una fuga d’amore sulla neve con la sua Noemi, in cerca di un po’ di quiete prima della tempesta”, ha rivelato la fonte al settimanale. Totti, infatti, ha trascorso del tempo a Madonna di Campiglio con la nuova compagna e con i rispettivi figli prima dell’udienza che inaugurerà la causa di divorzio con l’ex moglie in calendario il prossimo 14 marzo.

“Totti e Ilary sono sempre più lontani, ogni accordo sembra impossibile. Intanto lui è sempre più vicino a Noemi, il loro legame è sempre più solido. È stata Noemi ad avere avuto l’idea della vacanza sulla neve, anche lei aveva bisogno di qualche giorno di relax dopo aver scoperto il suo problema di salute”, ha aggiunto la fonte. “Noemi non ha voluto rinunciare alla settimana bianca, lei ama sciare, mentre Francesco era più titubante perché non ha mai praticato questo sport: quando giocava a calcio lo evitava per timore di infortuni, poi si è dedicato soprattutto al padel, la sua passione oggi”

I rapporti tra gli ex coniugi

La fonte, inoltre, ha spiegato a Di Più che “Francesco sta facendo di tutto per affrontare i problemi con spirito tranquillo e l’amore dei figli e di Noemi lo aiuta molto”.

Intanto, i rapporti tra Totti e la Blasi sono sempre più tesi. Gli ex coniugi non si parlano più e comunicano soltanto tramite messaggi su WhatsApp per affrontare questioni che riguardano i figli. In quest’ottica, la conduttrice si è recentemente resa protagonista di un clamoroso gesto cancellando da Instagram tutte le foto che la ritraevano insieme all’ex marito.

Chi è vicino alla coppia, inoltre, ha spiegato: “I loro avvocati hanno cercato qualche spiraglio per un’intesa ma non lo hanno trovato. Se non ci saranno colpi di scena purtroppo la favola di Totti e Ilary avrà un finale pieno di veleni”.