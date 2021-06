Una maxi caduta ha travolto il gruppo dei ciclisti impegnati nella prima tappa del Tour de France: l’incidente non ha provocato feriti.

Una maxi caduta ha improvvisamente travolto il gruppo di ciclisti impegnati nella prima tappa del Tour de France nel momento in cui uno spettatore si è sporto verso il percorso attraversato dai partecipanti all’evento e ha accidentalmente urtato un ciclista, provocando una caduta in stile domino.

Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Tour de France, maxi caduta di gruppo alla prima tappa dell’evento

Pochi minuti dopo le ore 16:00 di sabato 26 giugno, i ciclisti impegnati ad affrontare gli ultimi 50 chilometri della prima tappa del Tour de France 2021 sono rimasti coinvolti in una maxi caduta che ha generato istanti di panico tra gli osservatori e gli appassionati. L’incidente, segnalato verso le 16:11, è stato provocato da uno spettatore, presumibilmente una donna, che si è eccessivamente proteso verso il percorso destinato alla competizione, urtando in modo inconsapevole e accidentale uno dei ciclisti in gara.

In seguito all’urto, il corridore ha perso l’equilibrio del mezzo a due ruote, provocando una caduta a catena che, in perfetto stile domino, ha compromesso il controllo delle bici anche per gli altri partecipanti in gara.

Tour de France, maxi caduta di gruppo alla prima tappa dell’evento: i ciclisti a terra

Nella maxi caduta, sono rimasti certamente coinvolti Sonny Colbrelli, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe e Primoz Roglic.

Nonostante la pericolosità dell’inatteso incidente, tuttavia, nessuno dei partecipanti è rimasto ferito nella vicenda. In modo graduale ma deciso, quindi, i corridori che sono stati implicati nella caduta si sono rialzati e hanno lentamente ripreso la corsa, raggiungendo gli altri sportivi in gara. Intanto, tutti i ciclisti che non sono rimasti vittima della caduta accidentale, si sono fermati e hanno aspettato che il resto del gruppo li raggiungesse per proseguire la competizione.

Tour de France, maxi caduta di gruppo alla prima tappa: il percorso

La maxi caduta registrata torno alle ore 16:11 è avvenuto in occasione della prima tappa del Tour de France 2021, inaugurato alle ore 12:10 di sabato 26 giugno.

Il percorso affrontato dai ciclisti si articola tra Da Brest e Landerneau, raggiungendo una lunghezza totale di 197,80 chilometri. Il tragitto, inoltre, viene descritto come particolarmente mosso e dinamico, probabilmente più agevole per i velocisti più tenaci e resistenti che potranno contendersi l’ambita prima maglia gialla del Tour de France 2021.