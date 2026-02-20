Sanremo 2026 si prepara a emozionare il pubblico con la conduzione di Carlo Conti e una lineup di ospiti eccezionali. Tra sorprese e ritorni attesi, il Festival promette serate indimenticabili tra musica, eleganza e storie di resilienza. La top model torna a sorpresa: ecco i dettagli.

Tra resilienza e glamour: il percorso di Bianca Balti

Per Bianca Balti si tratta della terza esperienza all’Ariston: nel 2013 aveva già condotto una serata accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, mentre l’edizione 2025 è stata la più significativa, arrivata poco dopo la diagnosi di tumore.

«Dopo il cancro, la vita non è mai più la stessa», aveva raccontato nella sua newsletter, spiegando le difficoltà nel tornare alla quotidianità e il sostegno ricevuto dalla psico-oncologa, che le ha insegnato a «cercare di accettare il presente, di vedere la gratitudine anche nelle difficoltà».

La sua presenza sul palco del Festival diventa così un simbolo di resilienza e stile, confermando il potere della moda e della personalità di raccontare storie autentiche e toccanti.

“Tornerà a Sanremo”. Tra gli ospiti ci sarà anche lei: l’emozionante annuncio di Conti

Bianca Balti sarà protagonista anche al Festival di Sanremo 2026. Dopo la straordinaria apparizione dello scorso anno, la top model tornerà a fianco di Carlo Conti venerdì 27 febbraio, durante la serata dedicata alle cover. L’annuncio è stato dato con entusiasmo dallo stesso direttore artistico a Cinque Minuti: «Per me è una grande gioia ospitare di nuovo quest’anno nella serata del venerdì sera, Bianca Balti. Dopo un anno questa grande donna tornerà su quel palco per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia». La partecipazione di Bianca non sarà solo una passerella: rappresenta un ritorno dopo un periodo segnato dalla battaglia contro un tumore ovarico, condivisa pubblicamente con trasparenza e coraggio.

La modella aveva già dichiarato: «Quando ho accettato di partecipare a Sanremo ho detto a Conti: non vengo a fare la malata di cancro, ma in qualità di top model. Indosserò abiti splendidi e competerò per il glamour con Cristiano Malgioglio». Con eleganza e determinazione, Bianca ha riscritto il concetto di bellezza, mostrando come vulnerabilità e forza possano coesistere sullo stesso palco.