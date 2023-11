Traffico di droga, individuata banda italo-albanese: perquisizioni ancora in ...

L'operazione, vista la rete di conoscenze, è stata denominata "Family and Friends"

I carabinieri, dalle prime ore di oggi lunedì 20 novembre, stanno eseguendo numerosi provvediementi cautelari per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga. Le regioni coinvolte in questo blitz sono diverse, l’operazione è stata denominata “Family and Friends“.

Le perquisizioni sono ancora in corso, coinvolti anche altri soggetti risultati vicini al gruppo criminale.

Individuata una banda italo-albanese

I provvedimenti cautelari, che i carabinieri stanno eseguendo in queste ore per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, interessano diverse zone del nostro territorio: coinvolte infatti alcune province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì, Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo.

Una banda italo-albanese, operante soprattutto tra Sardegna, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Abbruzzo, è stata individuata e sgominata.

Operazione “Family and Friends”

L’operazione è stata denominata, dalle forze dell’ordine, “Family and Friends“, vista la rete di conoscenze tra i componenti.

Le perquisizioni sono ancora in corso, non solo nei confronti dei destinatari dei provvedimenti cautelari, ma anche per altri soggetti che sono risultati piuttosto vicini al gruppo criminale.

