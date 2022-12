Tragedia a Brindisi: 41enne muore dopo un parto gemellare

Morta donna 41enne presso il Perrino di Brindisi dopo aver messo al mondo due gemelli: è stata operata d'urgenza, ma per lei non c'è stato niente da fare

Morta a Brindisi nel reparto di Rianimazione del Perrino una giovane donna 41enne: aveva appena partorito due gemelli, ora ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva neonatale.

«Eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane» era il quadro clinico delineato dai medici all’arrivo della donna in ospedale lo scorso sabato 17 dicembre.

Si trattava di un caso gravissimo

È stato fatto il possibile, ma non è bastato. A dichiararlo, la stessa Asl di Brindisi: «La paziente è stata operata d’ugenza: in corso di taglio cesareo presentava coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e atonia uterina. Sono state messe in atto tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste nel trattamento di questi gravissimi casi».

Il caso della giovane donna rientra, purtroppo, nella lista delle mamme che in Italia muoiono nelle ore e nei giorni successivi al parto, circa 50 l’anno. Non sono poche ma, per un rapporto di 9 morti materne su ogni 100mila bambini nati vivi, l’Italia continua a essere uno dei Paesi più sicuri per mettere al mondo un bambino.

Chi era la donna?

Originaria di Pezze di Greco, frazione del comune di Fasano (BR), era un’insegnante ed era sposata con un ristoratore e insegnante presso l’Istituto alberghiero di Fasano.

I due avevano anche un’altra figlia. Al dolore della famiglia si unisce il cordoglio dell’intera comunità fasanese.